Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile terörle mücadele, hoşgörü ve birlikte yaşama gibi değerlerin güçlendirilmesi konularını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'yi ziyaret eden Prens Charles ile eşi Camilla'yı kabul etti.

Görüşmede, "terör ve aşırılıkla mücadele", "hoşgörü, barış, başkalarını kabul etme ve bir arada yaşama gibi değerleri güçlendirmek için iş birliğini yoğunlaştırma" konuları başta olmak üzere ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Sisi, terörün büyümesi ve dünyanın geri kalanına yayılmasına neden olan boşluğun doldurulması için krizlerden muzdarip bölge ülkelerinde ulusal kurumları güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Prens Charles ise ülkesinin, terör ve aşırılıkla mücadele alanında Mısır'la iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliği konularında koordinasyonun güçlendirilmesi ve Mısır'ın 2022'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapması konularına da değinildi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla, iki günlük ziyaret için bugün Kahire'ye gelmişti.