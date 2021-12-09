Misafir dizisi neden final yapıyor? Misafir bitiyor mu, final mi yapıyor? sorularına yanıt aranıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Misafir dizisi 9 Aralık'ta yayınlanacak bölümüyle final yaparak ekranlara veda edeceği belirtiliyor. Peki, Misafir dizisi neden bitiyor?

MİSAFİR DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'de başlayan iddialı dizi Misafir, 11 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana geldi. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Misafir dizisi final yapıyor. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MİSAFİR OYUNCULARI

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın başrolleri paylaştığı dizide: Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.

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