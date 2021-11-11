Misafir dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Misafir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, başrolleri kim, isimleri neler?
Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Misafir konusu ne, oyuncuları kimler merak edildi. Misafir dizisi izleyicileri dizideki oyuncuların isimlerini araştırıyor. Peki, Misafir dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Misafir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, başrolleri kim, isimleri neler? Misafir dizisi hangi diziden uyarlamadır? Misafir yabancı versiyonu nedir? İşte tüm bilgiler...
Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 11 Kasım Perşembe FOX'ta başlıyor. Dizi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Misafir konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizi hakkında bilgiler...
Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.
Gece (Hazal Kaya)
Erdem (Buğra Gülsoy)
Giray (Ozan Dolunay)
Oğuz (Bülent Şakrak)
Betül (Nezaket Erden)
Deniz (Salih Demir Ural)
Balım (Zeyno Asya Orçin)
Toprak (Emir Kaan Özkan)
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet