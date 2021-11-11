Misafir dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Misafir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, başrolleri kim, isimleri neler?

Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 11 Kasım Perşembe FOX'ta başlıyor. Dizi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Misafir konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizi hakkında bilgiler...

MİSAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

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