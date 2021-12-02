Misafir canlı izle! Fox TV Misafir 4. bölüm canlı izle! Misafir son bölüm canlı izle! Misafir dizisi yeni bölümde neler olacak?
Fox TV'nin yeni dizisi Misafir bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Misafir dizisinin 4. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, Misafir canlı izle! Fox TV Misafir 4. bölüm canlı izle! Misafir son bölüm canlı izle! Misafir dizisi yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Misafir dizisi canlı izle! Misafir 4. bölüm full canlı izle!
Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 2 Kasım Perşembe FOX'ta başlıyor. Misafir canlı izle! Fox TV Misafir 4. bölüm canlı izle! Misafir son bölüm canlı izle! Misafir dizisi yeni bölümde neler olacak?
Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını Erdem'le paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise Gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde Güneş'i korumayı seçecek midir?
Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.
Gece (Hazal Kaya)
Erdem (Buğra Gülsoy)
Giray (Ozan Dolunay)
Oğuz (Bülent Şakrak)
Betül (Nezaket Erden)
Deniz (Salih Demir Ural)
Balım (Zeyno Asya Orçin)
Toprak (Emir Kaan Özkan)
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