Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 2 Kasım Perşembe FOX'ta başlıyor. Misafir canlı izle! Fox TV Misafir 4. bölüm canlı izle! Misafir son bölüm canlı izle! Misafir dizisi yeni bölümde neler olacak?

MİSAFİR CANLI İZLE!

MİSAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını Erdem'le paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise Gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde Güneş'i korumayı seçecek midir?

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

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