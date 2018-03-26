Miroğlu, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in Mezarlarına Ziyaret Etti

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan mezarlarını ziyaret etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Bilim Kültür ve Medya Komitesinin toplantısına katılmak üzere gittiği Fransa'da, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etti. Miroğlu, "İkisi de çok sevdikleri ülkelerinden uzakta, ebedi uykularındalar. Onlara çok sevdikleri ülkelerinden selam söyledim. Zaman akıp gidiyor ama Ahmet Kaya'nın şarkıları hiç eskimiyor ve aşılamıyor. Allah'ın rahmetiyle, uyu sevgili Ahmet, seni unutmadık ve sana olan sevgimiz hiç azalmadı. Siverek'te başlayıp, Paris'te noktalanan bir hayat. Sürü, Yol ve Umutsuzlar'ın yönetmeni Yılmaz Güney burada yatıyor. Sinemamızın 'Çirkin Kralı'na Türkiye'den, Siverekli, Adanalı hemşehrilerinden selam götürdük" dedi. - MARDİN