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Miray Daner ve Oğulcan Engin'den ilk kez aşk pozu geldi

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Miray Daner ve Oğulcan Engin'den ilk kez aşk pozu geldi

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini noktalayan Oğulcan Engin'in yalnızlığı kısa sürmüştü. Engin, gönlünü Miray Daner'e kaptırmıştı. Birkaç gün önce el ele görüntülenen ünlü çiftten, ilk aşk pozu geldi.

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini birkaç ay önce sürpriz bir kararla bitirmişti. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdı. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, birkaç gün önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. 22 yaşındaki güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

Hızlı adamlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen muhabirlere "Sonra konuşuruz" demişti. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam kural bozdu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz verdi.

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne serdi. Miray Daner'in gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü.
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den ilk kez aşk pozu geldi

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