Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'un saçlarını kesti
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Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'un saçlarını kesti

Çekimler öncesi son hazırlıklar için bir araya gelen ikili arasında eğlenceli anlar yaşandı. Miray Daner bir kez daha birlikte rol alacağı Boran Kuzum'un saçlarını kesti.

Miray Daner rol arkadaşı Boran Kuzum'un saçlarını kesti
29.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:57

Yeni dizisi 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin sete çıkmasına günler kala, oyuncular da karakterleri için hazırlıklarını tamamladı. Daha önce 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşısına geçen ve büyük kitlelerin beğenisini toplayan Boran Kuzum ve Miray Daner yeniden birlikte rol almak için gün sayıyorlar. Dizinin saç ve kostüm provaları için bir araya gelen ikili eğlenceli anlar yaşadı. Hazırlıklar sırasında Daner eline makası alıp Kuzum'un saçlarını kesti.

'Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı'nın oturduğu BluTV'nin İnter Medya yapımcılığında gerçekleştireceği yeni dizisinin başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

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