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Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

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Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli (31) ile meslektaşı Miray Daner (22) arasındaki ilişkiyi duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Ekranların iki yıldızı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner hakkında az bilinen bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

AKRABA ÇIKTILAR

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde ve Çukur gibi dizilerden tanıdığımız Aras Bulut İynemli'nin, Miray Daner ile akraba olduğu öğrenildi.

İKİ ÜNLÜ İSMİN HAYRANLARI ŞAŞKIN

Yer aldıkları her projede isimlerinden sıkça söz ettiren ikilinin kuzen oldukları ortaya çıktı. Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadılar.

Miray Daner, rol aldığı 'Medcezir', 'Bir Litre Gösyaşı', 'Hakan Muhafız' ve 'Saygı' gibi sevilen projelerden tanınıyor.

Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

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Haber: Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı - Haberler Magazin
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