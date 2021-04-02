Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi, gelinini öldürdü, 3 çocuğu ve damadını yaraladı.

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi, gelinini öldürdü, 3 çocuğu ve damadını yaraladı.

Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta oturan Cemal Çınar ile çocukları, damadı ve geliniyle miras meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Cemal Çınar, evden aldığı bıçakla çocukları Muammer, Mustafa, Gülsever ile gelini Döndü ve damadı Süleyman Çınar'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Döndü Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Cemal Çınar'ı gözaltına aldı.

Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da miras yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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