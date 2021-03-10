Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü

Çekmeköy'de kimliği bilinmeyen bir kadın, kandil dolayısıyla asılan 'Miraç Kandili'miz mübarek olsun' yazılı pankartı yerinden çıkararak çantasına koydu. Durumu fark eden bir vatandaşın kendisini uyarması üzerine hakaretle tepki gösteren kadın, üzerinde cami olduğu için pankartı aldığını ve evine götüreceğini söyledi.

Çekmeköy Saray Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Miraç Kandili nedeniyle cadde üzerindeki bir alana 'Miraç Kandili'miz mübarek olsun' yazılı pankart asıldı. Ancak henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, pankartıyerinden kopararak çıkardı.

CAMİ OLDUĞU İÇİN EVE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Asılı olduğu yerden çıkardığı pankartı çantasına koymaya çalıştığı sırada durumu gören bir vatandaş 'pankartı neden söküyorsun' diyerek tepki gösterdi. Kadın ise şahsa hakaret ederek, pankart üzerinde cami resmi olduğunu bu sebepten eve götüreceğini ifade etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.