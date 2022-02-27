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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Taner Aydın - Güncel
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Konya'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı.

Camide namaz öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar tüm İslam alemi için dua etti.

Namazın ardından çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Taner Aydın - Güncel

Mevlana Müzesi, Miraç Kandili, Konya, Güncel, Haberler

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