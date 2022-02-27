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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de miraç kandili dualarla idrak edildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de miraç kandili dualarla idrak edildi.

İzmit ilçesinde 16. yüzyılda Rüstem Paşa'nın kethüdası Mehmet Bey'in ölümünden sonra onun ruhu için Mimar Sinan'a yaptırılan Fevziye (Mehmet Bey) camisinde program düzenlendi.

Akşam namazının kılınmasının ardından camide ilahiler seslendirildi.

İzmit Belediyesi ekipleri ise cami girişinde helva dağıttı.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Mimar Sinan, Rüstem Paşa, Kocaeli, Güncel, Haberler

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