Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında, Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camisi'nin etrafı kapatıldı.
21.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:06
Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında, Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camisi'nin etrafı kapatıldı. Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.
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Kaynak: AA