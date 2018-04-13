Miraç Kandili
Miraç Kandili dolayısıyla Tekirdağlı vatandaşlar kentteki camilere akın etti.
Miraç Kandili dolayısıyla Tekirdağlı vatandaşlar kentteki camilere akın etti.
Tarihi Eski Cami'de akşam namazını müteakiben kandil programı düzenlendi. Vatandaşların iştirak ettiği kandil programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü İsmail İpek Miraç Kandili'ni anlatan vaaz verdi.
Program, Mevlid-i Şerif ve duaların ardından sona erdi.
Kandil programının ardından vatandaşlar, yatsı namazını kılarak dağıldı.