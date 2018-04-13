Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özaltun mesajında, İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutlanan İsra ve Miraç'ın insanlık alemi için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu belirtti.

Bu gecelerin, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Özaltun, herkesin kandilini kutladı.

Ilgın Belediye Başkanı Karahan'da miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını dileyerek, tüm vatandaşlarının kandilini kutladı.