Mıntıka ne demek? TDK' ya göre mıntıka kelimesinin anlamı nedir?
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Mıntıka ne demek? TDK' ya göre mıntıka kelimesinin anlamı nedir?

Mıntıka ne demek? TDK' ya göre mıntıka kelimesinin anlamı nedir?
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Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ve kullandığımızı mıntıka kelimesinin anlamı merak ediliyor. Askeri alanda kullanılan bu kelimenin anlamını sizin için derledik. Peki, Mıntıka ne demek? TDK' ya göre mıntıka kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ve kullandığımızı mıntıka kelimesinin anlamı merak ediliyor. Askeri alanda kullanılan bu kelimenin anlamını sizin için derledik. Peki, Mıntıka ne demek? TDK' ya göre mıntıka kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MINTIKA NE DEMEK?

Mıntıka kelimesinin anlamı Bölge; idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası olarak biliniyor.

Askerlikte bölge anlamına gelen bu kelime kişi için takım olarak temizliğinden sorumlu olunan yer anlamında kullanılır.

TDK' YA GÖRE MINTIKA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK' ya göre mıntıka kelimesinin anlamı ; "bölge" dir.

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