Miniklere geri dönüşüm eğitimi

Erdek ilçesinde minikler dönüşümün önemini öğreniyor.

Erdek ilçesinde minikler dönüşümün önemini öğreniyor.

Çakıl İlkokulu ana sınıfı öğretmeni İlknur Tosun, ana sınıfı öğretmeni Alper Serkan Tosun'un ve Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Fatma Başar'ın koordinasyonunda yürütülen eTwinning projesinde öğrenciler organik atıkları geri dönüştürmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 4-7 yaş grubu aralığındaki öğrencileri içine alan, 4 ülkeden 15 öğretmen ve öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen eTwinning projesi ile öğrenciler organik atıkların çöp olmadığını öğrendi. Öğrencilerin organik atıkları çöp kutusuna atmayıp çevreyi korumalarıiyilik yapmaları, üretken olmaları, çöp ve atık arasındaki farkı öğrenmeleri hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı