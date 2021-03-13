Miniklerden anlamlı kutlama
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Miniklerden anlamlı kutlama

13.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:40
Miniklerden anlamlı kutlama

DÜZCE (İHA) – İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında Düzce Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri anlamlı bir kutlama yaptı.

DÜZCE (İHA) – İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında Düzce Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri anlamlı bir kutlama yaptı.

Düzce'de istiklal marşının kabulünün 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Korona virüs nedeni ile bu yıl sönük olarak kutlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı'nda minik öğrenciler ise anlamlı kutlamalar yaptı. Düzce Zübeyde Hanım Anaokulu'nda da öğrenciler, anlamlı bir etkinlik düzenledi. Okuma yazma bilmedikleri halde minik öğrenciler İstiklal Marşını ezberleyerek 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılını kutladı. - DÜZCE

Miniklerden anlamlı kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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