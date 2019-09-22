22.09.2019 09:54

Minik Zeynep'in çöp feryadı

-Gümüşhane'de tarihi mahallede yol kenarındaki onlarca şişe ve kutuyu elleriyle topladılar

8 yaşındaki Zeynep Oral:

"Siz güzel bir dünya bulmuşsunuz ama biz galiba bulamayacağız"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesinde şehir manzarasının göründüğü yol kenarı boş içki şişeleriyle adeta çöplüğe döndü.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ve 8 yaşındaki kızı Zeynep Oral, gezmeye gittikleri Süleymaniye Mahallesinde alkol kullanan şahısların yol kenarında içip yamaca attıkları boş içki şişelerini ve kutularını topladı.

Onlarca cam şişe ve kutu toplayan baba-kız gördükleri manzara karşısında isyan ederken hazırladıkları videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaşıp "Bu çocuklara böyle bir dünya bırakamazsınız. İçmenize kimsenin karıştığı yok ama çöpünüzü bu dünyaya bırakan asalak yaratıklarsınız" mesajı verdi.



"Onların da evi çöplerle dolsun da görsünler"

Babasıyla birlikte boş içki şişeleri ve kutuları ile plastik poşet atıklarını toplayan 8 yaşındaki Zeynep Oral, şişeleri topladıktan sonra bu şişe ve kutuları bölgeye atanlar için "Onların da evi çöplerle dolsun da görsünler. Siz güzel bir dünya bulmuşsunuz ama biz galiba bulamayacağız. Her yer çöp, cam atıklarla dolu" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Temizlik Gününde kızı ile birlikte geldiği tarihi Süleymaniye Mahallesinde yolların kenarlarından ve yamaçlardan çöp topladıklarını kaydeden TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ise "Bunlardan binlerce var burada. İnsanların artık bu kadar çöp üretmemesi gerekiyor. Çevreye bu kadar atık atmaması lazım. Çünkü biz güzel bir dünyada yaşadık gençlik ve çocukluğumuzu ama çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için artık bu kadar hoyratça davranıp, bu kadar çok çöp üretmememiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA