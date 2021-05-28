Minik Serçe'nin şarkılarıyla yolculuğa çıktı
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Minik Serçe'nin şarkılarıyla yolculuğa çıktı

Minik Serçe'nin şarkılarıyla yolculuğa çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi döneminde çalışmayan, üretemeyen tüm müzisyenlere müziğin susmaması adına 400'ü aşkın şarkını hiçbir ücret almadan kullanıma açan Sezen Aksu müzik sektörünün canlanmasını sağladı ve genç ses Cem Bekar'a şarkılarını teslim etti.

Farklı ses rengiyle olduğu kadar söylediği şarkılarla müzik severlerin dikkatlerini üzerine çeken pop müziğin yeni idolü Cem Bekar 15 ayrı Sezen Aksu şarkısından oluşan "Yolculuk" isimli albümü ile kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı 15 şarkının sözü ve müziğinde Sezen Aksu, düzenlemelerinde Mehmet Bahadır Kara ve Cem Bakar imzası bulunan "Yolculuk" albümü birbirinde hit şarkılar yer alıyor. Müjdat Gezen Sanat Akademisi'nden mezun olduktan sonra birçok ünlü isme vokalistlik yapan Cem Bekar, 'O Ses Türkiye' yarışmasında Ebru Gündeş'in takımında başarılı performanslarıyla adından söz ettirmişti.

Şubat ayında sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı şarkısı "Bu Kadar Mı?" ile pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Cem Bekar, yine Sezen Aksu'nun, 'Aldırma Deli Gönlüm', 'Bende Yoluma' Giderim', 'Beş Çayı', 'Bir Süre Düşmanız', 'Gidemem', 'Güle Güle', 'Güvercin', 'Kanıma Dokunuyor', 'Mış Gibi', 'Perişanım Şimdi', 'Tükeneceğiz', 'Yazık', 'Yol Arkadaşım' şarkılarının yer albüm müzikseverler tarafından tam not aldı. Cem Bekar'ın ilk klibi sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı yıllar önce Gülben Ergen'in okuduğu "Kanıma Dokunuyor" Can Karabulut tarafından İstanbul Belgrat Orman'ında çekildi. Cem Bakar "Yolculuk" albümü tüm dijital müzik marketlerde ve aynı zamanda müzik severlerin arşivinde yer alması için müzik marketlerin raflarında yerini alırken fotoğraflar Ferhat Başer çekti,styling'i Özgür Akman yapıldı.

Minik Serçe'nin şarkılarıyla yolculuğa çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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