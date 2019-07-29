Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim heyecanı

Karapınar Aile Eğitim ve Sanat Merkezinde (ASEM) 0-8 yaş grubu öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi yapıldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, çocukların hem Kur'an okumaya başlamaları hem de temel İslami bilgileri öğrenmelerinin gelecekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kurs Öğreticisi Döne Yakar, kursa 15 kız öğrencisinin katıldığını söyledi.

Çocukların 3 haftada Kur'an-ı Kerime geçme başarısı gösterdiğini belirten Yakar, "Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerime'e geçme mutluluğu yaşadılar. Öğrencilerimizin ellerine kına yakıp taçlarını giydirdik. Allah onlara Kur'an-ı Kerim yolunda hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.

Daha sonra Başkan Yaka, çocuklara belgelerini vererek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA