Minik Kuzey balkondan düşüp öldü
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Minik Kuzey balkondan düşüp öldü

Minik Kuzey balkondan düşüp öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3. kattaki evin balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3. kattaki evin balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, FSM bulvarındaki bir apartmanda yaşandı. Esengül ve Kenan İlhan çiftinin tek çocuğu olan 6 yaşındaki Kuzey İlhan, 3. katta bulunan evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü. Minik Kuzey'in yerde cansız bedenini gören ailesi fenalık geçirdi. Minik Kuzey Mudanya ilçesine bağlı Yaylacık köyünde bugün toprağa verildi. - BURSA

Minik Kuzey balkondan düşüp öldü
Minik Kuzey balkondan düşüp öldü
Minik Kuzey balkondan düşüp öldü
Minik Kuzey balkondan düşüp öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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