Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti
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Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti

14.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:44

Erzincan'da yaşayan 1.5 yaşındaki ikizlerin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem şoke etti. Anneleri tarafından çekilen videoda, ikizlerden birinin yerde yatarken, diğerinin onun üzerine çıkarak kapıyı açtığı görüldü. O anlar kaydeden aile, "Kapıyı nasıl açtıklarını bir türlü anlamıyorduk. Sağlık açısından tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

1.5 yaşındaki ikizler, kapıları kendi kendilerine açıyorlar, ancak aile bunu nasıl yaptıklarını bulamıyordu. En sonunda nasıl açtıkları bulundu. İkizlerden Aslıhan Yeniçeri'nin yere boylu boyunca yatarken, kardeşi Metehan Yeniçeri'nin de üzerine çıkarak kapı kolunu çevirip kapıyı açtığı görüldü.

"NASIL OLDUĞUNU ANLAMIYORDUK"

Anne Burcu Yeniçeri, "İkizlerin ağabeyleri Süleyman, ders çalışmak için odasının kapısını kapatıyordu, sonra kapı açılıp içeri ikizler giriyordu. Nasıl olduğunu anlamıyorduk. Bir gün Süleyman, 'Metehan Aslıhan'ın üzerine basarak kapıyı açıyor' dedi.

YASTIK KOYDULAR

Anne Yeniçeri sözlerine şöyle devam etti:

"Kapıları bu şekilde açıyorlarmış. Ben de bir gün kapının diğer tarafından video çektim. Metehan Aslıhan'ın üzerine çıkıp kapıyı açtı. Şoke oldum. Kapıların önüne yastıklar koydum ki bir daha Metehan Aslıhan'ın üzerine çıkmasın diye. Bu durumun tehlikeli olduğunu biliyorum. Umarım bu yastıkların faydası olur".

Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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