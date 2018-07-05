Satttığı 3 Yelekle İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Haluk Levent, 4'üncü Yeleğini Satın Aldı
Minik hayranına işitme cihazı almak için yeleğini satışa çıkaran Haluk Levent, 4'üncü yeleğini aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Yeleğini küçük bir çocuğa yardım etmek için satışa çıkaran ünlü sanatçı Haluk Levent, 4'üncü yeleğini aldığını sosyal medya hesabından esprili bir şekilde takipçileri ile paylaştı.
KONSERDE GİYDİĞİ YELEĞİNİ MİNİK HAYRANI İÇİN SATILIĞA ÇIKARMIŞTI
Twitter hesabından Gaziantep Nizip'te yaşayan küçük Reşit'in işitme cihazının çalındığını duyuran Haluk Levent, durumu iyi olan iş adamı arkadaşlarına seslenmişti. Şarkıcı, konserlerinde giydiği siyah yeleğini küçük Reşit için 20 bin TL'ye satışa çıkarmıştı.
KÜÇÜK REŞİT İŞİTME CİHAZINA KAVUŞTU
Yeleğin bir iş adamı tarafından 20 bin tlye satın alınması sonucu Küçük Reşit'e işitme cihazını temin eden hayırsever şarkıcı Haluk Levent, yardım eden aileye özel konser vereceğini söylemişti.
"YANDINIZ 4'ÜNCÜ YELEK YAKINDA SATIŞA ÇIKAR"
Sevilen sanatçı Haluk Levent yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Haluk Levent, "Yandınız!!! Yeni bir yelek daha aldım. Bu 4. yelek .Yakında şatışa çıkar" diyerek espirili bir dille yardımlarının devamının geleceği sinyalini verdi.
İşte Haluk Levent'in tebessüm ettiren o paylaşımı;
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Tebrik etmek gerçekten az kalır teşekkür etmek isterimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tek Kelimeyle Adamsın Patron...Helal Olsun Rabbim Sevabını Ahirette Kat ve Kat Versin.İnşallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SÜPER BİR ADAMSIN SEN. KEŞKE BARIŞ AKARSU DA YAŞASAYDI. BİRLİKTE ÇOK İYİLİKLER YAPARDINIZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sen nasıl bir kralsın be abi!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır