Satttığı 3 Yelekle İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Haluk Levent, 4'üncü Yeleğini Satın Aldı

Yeleğini küçük bir çocuğa yardım etmek için satışa çıkaran ünlü sanatçı Haluk Levent, 4'üncü yeleğini aldığını sosyal medya hesabından esprili bir şekilde takipçileri ile paylaştı.

KONSERDE GİYDİĞİ YELEĞİNİ MİNİK HAYRANI İÇİN SATILIĞA ÇIKARMIŞTI

Twitter hesabından Gaziantep Nizip'te yaşayan küçük Reşit'in işitme cihazının çalındığını duyuran Haluk Levent, durumu iyi olan iş adamı arkadaşlarına seslenmişti. Şarkıcı, konserlerinde giydiği siyah yeleğini küçük Reşit için 20 bin TL'ye satışa çıkarmıştı.

KÜÇÜK REŞİT İŞİTME CİHAZINA KAVUŞTU

Yeleğin bir iş adamı tarafından 20 bin tlye satın alınması sonucu Küçük Reşit'e işitme cihazını temin eden hayırsever şarkıcı Haluk Levent, yardım eden aileye özel konser vereceğini söylemişti.

"YANDINIZ 4'ÜNCÜ YELEK YAKINDA SATIŞA ÇIKAR"

Sevilen sanatçı Haluk Levent yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Haluk Levent, "Yandınız!!! Yeni bir yelek daha aldım. Bu 4. yelek .Yakında şatışa çıkar" diyerek espirili bir dille yardımlarının devamının geleceği sinyalini verdi.

İşte Haluk Levent'in tebessüm ettiren o paylaşımı;