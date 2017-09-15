Minik Fotoğrafçılar Zorlu'da Mehmet Turgut'la Workshop'a Katılacak

5-11 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği temel fotoğrafçılık eğitimlerini başarıyla tamamlayan minik misafirler, etkinlik kapsamında kendi ahşap fotoğraf çerçevelerini diledikleri gibi tasarlayarak el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek, etkinlik alanında bulunan kiosklar'daki ipad'lerde bulunan fotoğrafları, basit fotoğraf düzenleme programları yardımıyla da düzenleyebilecekler.

Etkinliğe katılarak fotoğraf çeken çocuklar, yarışmaya katılmaya hak kazanacak ve en iyi 20 fotoğraf, Mehmet Turgut Fine Art Fotoğraf Atölyesi eğitmenleri tarafından belirlenecek. Fotoğraflarıyla ilk 20'ye kalan çocuklar, belirlenecek bir tarihte ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile özel bir workshop'a katılacak.

Eğitimde almış oldukları teori bilgiyi tecrübe ederken aynı zamanda eğlenen minik misafirler, etkinlik sonunda "Fotoğrafçılık Atölyesi" sertifikası almaya hak kazanacaklar. Ücretsiz olan etkinlik, 16 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında her gün 12:00-20:00 saatleri arasında Zorlu Alışveriş Merkezi Metro Katı'nda gerçekleşecek.