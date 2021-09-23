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'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

Ümraniye'de 'minik dostların' oyunlar oynayabileceği ve eğitilebileceği kapsamlı hayvan parkı açıldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 'minik dostların' Oyunlar oynayabileceği ve eğitilebileceği kapsamlı hayvan parkı açıldı. Parkta kent yaşamında vakit geçirmekte zorlanan hayvanlar için çeşitli parkurlar bulunuyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından minik dostların rahat bir ortamda oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için 'Minik Dostlar Parkı' açıldı. Parkta kent yaşamında vakit geçirmekte zorlanan hayvanlar için çeşitli parkurlar bulunuyor. Bu sayede minik dostlar, rahat eğitilip oynayabilecek. Parka istenilen her saatte giriş sağlanabiliyor.

"Konforlu bir alan oluşturulmuş"

Köpek eğitmeni Uğur Kuş, park alanı hakkında bilgi vererek, "İnanılmaz Avrupai bir park yapılmış. Minik dostların ve onların sahiplerinin eğlenebileceği onların çok rahat hareket edebileceği, onların köpekleriyle, köpeklerin enerjisini atabileceği çok konforlu bir alan yapılmış. Ümraniye Belediyesi'ne ve sayın başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Köpeklerimiz ile çok güzel şeyler yaptık. Eminim tüm İstanbullular ve Ümraniye halkı bundan büyük mutluluk duyacak" dedi.

Eğitmen Kuş, "Parkın içinde köpekli sporlarda kullanılan aletleri var. Bunlar köpeklerin hem dengesini, hem sosyal becerisini hem de köpeklerin sahiplerle olan odağını arttıracak çok profesyonel bir parkur yapılmış" diyerek sözlerine devam etti. - İSTANBUL

'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı

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Haber: 'Minik Dostlar' hayvan parkı Ümraniye'de açıldı - Haberler
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