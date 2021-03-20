Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yine skandal bir video gündeme düştü. 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, bir genç tarafından defalarca tokatlandı. Çocuğun ağladığını gören şahsın gülmesi ise dikkatlerden kaçamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.