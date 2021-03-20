Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yine skandal bir video gündeme düştü. 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, bir genç tarafından defalarca tokatlandı. Çocuğun ağladığını gören şahsın gülmesi ise dikkatlerden kaçamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.
İsminin Aziz Ç. olduğu iddia edilen şahsın, kız çocuğunu tokatlayarak ağlattığı TikTok videosuna sosyal medyadan tepki yağdı.
TOKAT ATIP GÜLDÜ
Videonun başında küçük çocuğu yakasından tutan şahıs, art arda zavallı çocuğa tokat attığı görülüyor. Daha sonra başka bir çocuk da kameranın açısına girip bu anlara şahit oluyor. Seslerin kesildiği videoda şahıs, çocuğa bir şeyler söylüyor. Üst üste atılan tokatların ardından ağlayan çocuğa bakıp gülen şahıs, tepki topladı.