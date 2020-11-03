Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş
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Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş

03.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:47

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ekiplerden su ve ayran istemiş.

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ekiplerden su ve ayran istemiş. İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkazın altından 91. saatte kurtarılan 3 yaşındaki Ayla hastaneye kaldırıldı. Ayla'yı kurtaran ekipler o anları anlattı. Ayla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen kurtarma görevlisi, Ayla'nın kendilerinden su ve ayran istediğini söyledi.

(İHA)

Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş
Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş
Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş
Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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