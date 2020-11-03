Minik Ayla ekiplerden su ve ayran istemiş
03.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:47
İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ekiplerden su ve ayran istemiş.
İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ekiplerden su ve ayran istemiş. İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkazın altından 91. saatte kurtarılan 3 yaşındaki Ayla hastaneye kaldırıldı. Ayla'yı kurtaran ekipler o anları anlattı. Ayla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen kurtarma görevlisi, Ayla'nın kendilerinden su ve ayran istediğini söyledi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı