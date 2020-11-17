Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı
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Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı

17.11.2020 21:22 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:36

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da ışıklarda duran tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Samsun'da ışıklarda duran tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazazede itfaiye ekiplerinin aracı kesmesiyle kurtarıldı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen TS-061-T dorse ve AR-002-DA çekici yabancı plakalı tıra, aynı istikamette seyir eden İhsan Ö. idaresindeki 35 AN 5336 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü İhsan Ö'nün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olayın, 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldıktan sonra 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra karayolu trafiğe tekrar açıldı.

(İsmail Can Çam/İHA)

Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı
Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı
Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı
Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı
Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı
Son dakika: Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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