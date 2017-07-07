Minibüsün Motoruna Sıkışan Kediyi Itfaiye Kurtardı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde minibüsün motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde minibüsün motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle'de 35 KD 460 plakalı minibüsün sahibi Erkan Polat, aracın motor kısmında kedi sesi duyunca kaputu açıp içine baktı.
Polat, motor kısmına sıkışan kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu kediyi kurtardı.
Sağlığının iyi olduğu belirlenen kediye, mahalleli su ve yemek verdi.