Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı - Haberler
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Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün direksiyonunda gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde K.V.C. isimli şahıs yönetimindeki bir minibüs durduruldu.

DİREKSİYONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Minibüsün içinde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği sayesinde şüphelinin aracın direksiyonuna saklandığı 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap buldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ayrıca minibüs içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan K.V.C. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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