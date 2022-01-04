Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı
Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün direksiyonunda gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde K.V.C. isimli şahıs yönetimindeki bir minibüs durduruldu.
DİREKSİYONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Minibüsün içinde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği sayesinde şüphelinin aracın direksiyonuna saklandığı 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap buldu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Ayrıca minibüs içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan K.V.C. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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