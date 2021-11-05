Minibüsün çarptığı servis midibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı - Haberler
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Minibüsün çarptığı servis midibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel
Minibüsün çarptığı servis midibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde minibüsün çarptığı servis midibüsünün devrildiği kazada 11 öğrenci yaralandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde minibüsün çarptığı servis midibüsünün devrildiği kazada 11 öğrenci yaralandı.

Kaza, Bandırma ilçesi kırsal Külefi Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer A. idaresindeki 10 NA 793 plakalı minibüs, öğrencileri taşıyan Nihat K.'nin kullandığı 10 S 10122 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servis aracındaki 11 öğrenci hafif yaralandı. Ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI


Minibüsün çarptığı servis midibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

Minibüsün çarptığı servis midibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Son Dakika Haberleri
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