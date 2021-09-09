Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
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Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi

Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de madde bağımlısı gencin yaktığı araçlar alevlere teslim oldu.

Denizli'de madde bağımlısı gencin yaktığı araçlar alevlere teslim oldu. Araçların alev alev yandığı sırada madde bağımlısı genç, elindeki maddeyi kullanmaya devam ederken yardım çağrısında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir hurda bir araçta yaşayan madde bağımlısı Ümit Uğur K., görgü şahitlerinin iddialarına göre park halindeki 20 YN 016 plakalı otomobili yaktı. Daha sonra büyüyen alevler 20 ADP 561 plakalı servis Midibüsüne sıçradı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda madde bağımlısı genç, araçların yandığını belirterek yardım çığlıkları attı. Ara ara patlamaların olması korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yardım isterken tamponundan tuttuğu servisi çekmek istedi, hem de madde kullanmaya devam etti

Yanan araçların yanına kadar yaklaşan Ümit Uğur K., vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden park halindeki servis midibüsünün tamponunu tutarak alevlerden kurtarmak istemesi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda Ümit Uğur K., "110'nu arayın araba yanıyor. Dolmuşcu senin araban yanıyor. Araca sıçrıyor, araca sıçrıyor. Gelin, gelin, gelin" diyerek çevreden yardım istedi. Çevreye yardım çığlıkları attığı sırada ise madde kullanmaya devam etmesi ise bu kadarı da pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından madde bağımlısı genç gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Gencin geçtiğimiz hafta ise bir minibüsü ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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