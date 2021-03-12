Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
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Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

12.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:35
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Hizan-Tatvan karayolunun Güzeldere bölgesinde meydana geldi. 34 YG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki yolcu minibüsü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tatvan'daki hastanelere sevk edildi. - BİTLİS

Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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