Minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gülağaç ilçesi girişinde meydana geldi. Tunahan İn'in (21) kullandığı 68 AAH 019 plakalı otomobil, kavşakta Salih Demir (26) yönetimindeki 66 DK 536 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Tunahan İn ve yanındaki Fadimana Dal (49), Kamil Yiğit (26), Rabia Yiğit (19), Hatice Naz Dal (10), Yüksel Miray Yiğit (1) ve Fatma Yiğit (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA