Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aşkın C. yönetimindeki 48 EB 009 plakalı minibüs Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde, karşı yönden gelen Batuhan Özdemir'in (18), kullandığı 48 UC 530 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özdemir, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü Aşkın C. gözaltına alındı.