Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı - Haberler
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Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel
Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde minibüsçülük yapan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin (54), sefere geç kaldığı iddiasıyla, taşımacılık yaptığı şirketin kooperatif başkanı Hacı Ali K. tarafından sopayla darbedildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde minibüsçülük yapan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin (54), sefere geç kaldığı iddiasıyla, taşımacılık yaptığı şirketin kooperatif başkanı Hacı Ali K. tarafından sopayla darbedildi.  Mehmet Akif Çetin hastanede tedaviye alınırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçe terminalinde meydana geldi. Yeşilhisar Taşıma Kooperatifi'nde minibüsçülük yapan ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı olan Mehmet Akif Çetin, iddiaya göre, minibüs seferine geç kaldı. Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. de Çetin'in geç kalmasıyla sırayı başka bir minibüsçüye verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Hacı Ali K. eline geçirdiği sopayla Mehmet Akif Çetin'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Sağlık ekibi, vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Çetin'i Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Çetin, sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. ise, polis tarafından gözaltına alındı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeşilhisar İlçe Başkanımız Mehmet Akif Çetin'e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.


Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı

Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı

Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Son Dakika Haberleri
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