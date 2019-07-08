Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Erzurum'dan İzmir'e seyir halinde bulunan Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 25 GA 251 plakalı otomobil, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'na geldiği esnada önündeki araçların yayalara yol verdiği için durdu. Aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 AN 103 plakalı otomobil sürücü Uğur Bağırkan da öndeki aracın durduğunu görünce durdu. Aynı istikamette seyir halinde 11 M 0038 plakalı minibüs sürücü Hasan Cihan duramayınca ilk olarak önündeki Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 11 AN 103 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle kontrolden çıkan araç önündeki Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 25 GA 251 otomobile arkadan çarptı. Kazada minibüs içinde yolcu olarak bulunan Ayşe Uysal (1962) yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri bulvar üzerinde trafik akışını tek şeritten kontrolü bir şekilde verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA