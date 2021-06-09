YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
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YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, minibüs şoförü Yaşar B. (62), sıra kavgasında meslektaşı Yakup Köse'yi (57) ensesinden bıçaklayarak öldürdü.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, minibüs şoförü Yaşar B. (62), sıra kavgasında meslektaşı Yakup Köse'yi (57) ensesinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Durakta, minibüs şoförleri Yaşar B. ile Yakup Köse arasında hangi minibüsün önce yola çıkacağı konusunda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar B., cebinden çıkardığı bıçakla Köse'yi ensesinden bıçakladı. Köse, kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar B., jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildi.

YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YALOVA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, SIRA KAVGASINDA MESLEKTAŞINI ENSESİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ - Haberler
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