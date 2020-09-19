Minibüs otomobile çarpıp kaçtı
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Minibüs otomobile çarpıp kaçtı

Samsun'da bir minibüs otomobile arkadan çarpıp kaçarken araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Minibüs otomobile çarpıp kaçtı
19.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:37

Samsun'da bir minibüs otomobile arkadan çarpıp kaçarken araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Uzunlar idaresindeki 55 RH 511 plakalı otomobile sürücüsü tespit edilen minibüs arkadan çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken minibüsün çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü kaçan minibüsün sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olayda ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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