Minibüs nasıl yazılır? TDK'ya göre Minibüs mü, minübüs mü? Minibüs ne demek?
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Minibüs nasıl yazılır? TDK'ya göre Minibüs mü, minübüs mü? Minibüs ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Minibüs". Peki, Minübüs nasıl yazılır? TDK'ya göre minibüs mü, minübüs mü yazılır? Minibüs ne demek?

12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:28
Minibüs nasıl yazılır? TDK'ya göre Minibüs mü, minübüs mü? Minibüs ne demek?

Minibüs kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Minübüs TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Minibüs nasıl yazılır? Minibüs mü, minübüs mü? TDK'ya göre minibüs kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRDENBİRE NASIL YAZILIR? BİRDENBİRE MÜ, BİRDEN BİRE MÜ?

Minübüs: Yanlış

Minibüs: Doğru

TDK'YA GÖRE BİRDENBİRE NE DEMEK?

Minibüs:

isim, Fransızca minibus

10-12 kişilik oturma kapasitesi olan küçük otobüs.

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Osman DEMİR
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