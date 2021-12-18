Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü - Haberler
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Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde minibüs, çoban Mesut Kaya (40) ile yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne çarptı.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde minibüs, çoban Mesut Kaya (40) ile yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne çarptı. Kazada Mesut Kaya (40) yaralandı, 19 koyun da öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hakkari- Şırnak kara yolunda meydana geldi. Hakkari yönüne giden İshak Demir yönetimindeki 30 AAD 965 plakalı minibüs, 2 çocuk babası Mesut Kaya ile yolun karşısına geçirmek istediği koyun sürüsüne çarptı. Kazada Kaya yaralanırken, 19 koyun ise öldü. Çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

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