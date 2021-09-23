Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Uluslararası D-100 karayolu Mutluca Mevkiinde meydana gelen kazada, A.Ç. (33) idaresindeki 07 DC 194 plakalı Ford marka panelvan minibüs, Reşadiye istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TOKAT

Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! O anlar kamerada

Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buray Tanem Sivar Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Lionel Messi Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Minibüs istinat duvarına çarptı: 6'sı çocuk 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:35:53. #1.11#