Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
U.G. idaresindeki 01 SG 964 plakalı minibüs, Kuşalanı mevkisinde İ.O'nun kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.
Kazada sürücü İ.O. ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.