Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

U.G. idaresindeki 01 SG 964 plakalı minibüs, Kuşalanı mevkisinde İ.O'nun kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.

Kazada sürücü İ.O. ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da minibüs ile çarpışan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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