Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı - Haberler
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Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı Malatya'nın Pütürge ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

MALATYA (İHA) - Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada feci kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Pütürge'de feci kaza... Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - 3. Sayfa

Toros Dağları, Kamyonet, Malatya, Minibüs, 3. Sayfa, Haber

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