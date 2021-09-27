Mini şortlu pozunu paylaşan Ciciş Esra Ersoy, kombini için tamı tamına 183 bin TL harcadı - Haberler Magazin
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Mini şortlu pozunu paylaşan Ciciş Esra Ersoy, kombini için tamı tamına 183 bin TL harcadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, 3 bin TL'lik çorabı ve 30 bin TL'lik çantası ve 150 bin TL değerindeki saatiyle poz verdi.

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Esra Ersoy, lüks çorabı ve aksesuarlarıyla adeta şov yaptı.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

391 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir alışveriş merkezinde çektirdiği fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, "3000 TL'lik Gucci çorabım kaçmadan önce… Neyse ki 30bin TL'lik YSL çantama, 150 binlik Rolex saatime vs vs vs vs bir şey olmadı. Görgüsüzlük diz boyu demeyin ben bebekliğimden beri bu markaları kullanıyorum sadece çorabım kaçtı ona üzüldüm çünkü cimriyim" notunu yazdı.

Mini şortlu pozunu paylaşan Ciciş Esra Ersoy, kombini için tamı tamına 183 bin TL harcadı

Mini şortlu pozunu paylaşan Ciciş Esra Ersoy, kombini için tamı tamına 183 bin TL harcadı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Mini şortlu pozunu paylaşan Ciciş Esra Ersoy, kombini için tamı tamına 183 bin TL harcadı - Haberler Magazin
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