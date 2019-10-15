Mini elbisesiyle büyüleyen Zehra Çilingiroğlu güzellik sırrını açıkladı!

15.10.2019 10:04

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, haftasonu katıldığı kınada güzelliği ile kendisine bakanları hayran bıraktı. 21 yaşındaki Çilingiroğlu, mini payetli elbisesiyle adeta büyüledi. Çilingiroğlu, güzellik sırrını açıkladı.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bakanın dönüp bir daha baktığı Zehra Çilingiroğlu'na sosyal medyadan övgüler yağdı. Ancak bir kızım takipçi iseÇilingiroğlu'nun estetik yaptırdığını iddia etti.

ERGENLİK BİTTİ, YÜZÜM OTURDU

Posta'nın haberine göre, yorumları okuyan Zehra Çilingiroğlu, yakınlarına şöyle açıkladı: "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız."

ANNEM ESTETİĞE KARŞI

Zehra Çilingiroğlu, estetiksiz güzeller arasında yerini alan Avşar kızının estetiğe karşı olduğunu şöyle açıklıyor; "Zaten estetiğe annem müthiş karşı."