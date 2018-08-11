Mini Art Uygulaması Sanat Eserlerini Eğlenceli Şekilde Öğretiyor

Sanatı ve sanatçıları öykülerle anlatan dijital bir boyama kitabı olan 'Mini Art'ı geliştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Sezgin, bu uygulama ile ilgi alanlarını keşfetmeye çalışan küçük kaşifleri sanatla buluşturmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü sanatçılar ve onların eserleriyle çok geç yaşta tanıştığını ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Sezgin, "Bugünün küçük ressamları, yarının Leonardo da Vinci'leri geç kalmasın" diyerek, üzerinde çalıştığı yüksek lisans tezini, sanatı eğlenerek öğreten bir uygulamaya dönüştürdü.

4-12 yaş arası çocukların, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz ulaşabilecekleri Mini Art isimli uygulama; sanatı ve sanatçıları öyküler ile anlatan dijital bir boyama kitabı. Çocukların hayatlarının merkezi olan 'oyun' kavramı esas alınarak hazırlanan projede, dünyaca ünlü değerli sanatçıların eserlerinden oluşan boyama sayfaları sesli anlatımlarıyla yer alıyor. Boyama ve hikaye dinleme imkanının aynı anda sunulduğu uygulamada, çocuklar bir yandan diledikleri gibi ünlü ressamların tablolarını boyarken, diğer yandan da ilgili sanatçı ve eserleri hakkında seslendirilmiş hikayeleri dinleyerek genel kültürlerini genişletebiliyor.

Görsel ve işitsel becerileri geliştiriyor

Arş. Gör. Duygu Sezgin, çocukların görsel ve işitsel becerilerinin gelişimine katkı sağlayıp, aynı zamanda hayal güçlerini geliştirebildikleri 'Mini Art' uygulamasına ilişkin şunları söyledi:

"Mini Art, dünyanın en önemli sanat eserlerinin çocuksu versiyonlarını oluşturduğum ve bunları çocuklara boyamaları için sunduğum öykülü bir boyama uygulamasıdır. Öykülü olmasının sebebi de sıradan boyama uygulamalarının yanında bir fark oluşturmaktı. Yüksek lisans tezimi yazarken dünyada yapılmış aplikasyonları inceledim. Eğitici içeriklerin ve görsel kaygının yeterince önemsenmediğini, çocukların sadece vakit geçirmelerine yönelik uygulamaların sayıca çok fazla olduğunu fark ettim. Mini Art'ta ise eğitici bir içerik sağlayarak çocuklarda sanat bilinci oluşturmayı ve onların genel kültürlerini geliştirmeyi amaçladım. Mini Art'ın içinde şuan Dünya'nın en bilinen sanat eserlerine ait 10 tane versiyon var ve yenileri de gelmek üzere. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı, Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız'ı, Frida Kahlo'nun Oto Portresi, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi bunlardan bazıları."

Yakında yeni içerikler gelecek

Dijital platformlarda büyük bir başarı elde ederek eğitici kategoride trend uygulama haline gelen Mini Art'ın farklı kategorilerde de geliştireceğini ifade eden Sezgin, "Önümüzdeki süreçte okul müfredatlarına uygun içerikler üretmeyi planlıyoruz. Mini Art işin birinci basamağı. Ben bu projeyi yüksek lisansımın en başından beri bir seri olarak düşündüm. Amacım ilgi alanlarını bulmaya çalışan küçük kaşifler için bir şeyler yapabilmekti. Bu modeli; bilime, tarihe, fen bilimlerine, matematiğe, dil öğrenimine entegre etmek için çalışıyoruz. Çok yakında yeni içerikler yayında olacak" dedi. - İSTANBUL