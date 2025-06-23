Mine Tugay havuz pozuyla göz kamaştırdı! Mine Tugay ne paylaştı?

Mine Tugay, yaz sezonunu karşıladığı turuncu mayosu ve zarif duruşuyla bir kez daha beğeni topladı. Instagram hesabından havuz başında yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Mine Tugay havuz pozuyla göz kamaştırdı ifadesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Mine Tugay ne paylaştı?

MİNE TUGAY NE PAYLAŞTI?

Mine Tugay, Instagram hesabından havuz başında turuncu bir mayo ile verdiği pozları paylaştı. 2023 yılında yaptığı reels paylaşımını hikayesinde yeniden paylaşan Mine Tugay büyük beğeni topladı.