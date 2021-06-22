Mine Tugay fırtınası! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi

Geçtiğimiz günlerde verdiği bikinili pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, şimdi de jakuzi içindeki fotoğrafıyla gündem oldu.

Güzel oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu'nun objektifine poz verdi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.

İşte Mine Tugay'ın o pozu;

Kaynak: Hürriyet